Fiorentina-Roma, probabili formazioni e dove vederla in TV

Per il 17° turno di Serie A si sfideranno questa sera Fiorentina e Roma. I Viola sono reduci dal pareggio strappato in extremis all'Inter per 1 a 1 al Franchi, la Roma viene dalla vittoria ottenuta all'Olimpico ai danni della Spal per 3 a 1.

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.

La Fiorentina dovrebbe scendere in campo con: Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

La Roma dovrebbe rispondere così: Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko.

La Fiorentina occupa il 14° posto in Serie A (17 punti raccolti in 16 giornate), mentre la Roma è a -4 dal podio che guida la Serie A (Juve, Inter, Lazio), con 32 punti conquistati.