Serie A: tutte le partite di Sabato 21 dicembre

Non sappiamo più se chiamarli anticipi, ad essere sinceri, dopo il match di mercoledì tra Sampdoria e Juventus (Cristiano Ronaldo è più atterrato?) e quello di stasera tra Fiorentina e Roma (qui c'è un aeroplanino che rischia invece di schiantarsi), in ogni caso la 17° giornata di Serie A promette un sabato di fuoco con ben tre partite!

Udinese e Cagliari (SKY) apriranno i giochi alle ore 15.00. I fruilani sono 16° in Classifica ad appena +2 sulla zona retrocessione. Il Cagliari è 5° (29 punti in 16 giornate) e deve dimenticare al più presto la clamorosa rimonta subita dalla Lazio nei minuti di recupero.

L'Inter ospiterà il Genoa alle ore 18.00 (SKY) per riagganciare la Juventus in testa alla Classifica. Il Genoa deve tentare di risollevarsi dal penultimo posto, a +2 dal fondo della Classifica, occupato dalla SPAL (9 punti in 16 gare).

Torino e Spal chiuderanno un sabato all'insegna del calcio sfidandosi a partire dalle ore 20.45 (diretta esclusiva su DAZN). Il Toro è 9° in Classifica in compagnia di Napoli e Milan (tutte a 21 punti in 16 giornate). La SPAL, come detto, è ultima, con 9 punti, ed è chiamata ad una grande prestazione per poter tentare di risollevarsi.