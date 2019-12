Catania anni 10': dalla A alla C con Biagianti filo conduttore

Il 6 gennaio 2010 il Catania giocava la prima partita degli anni '10. I rossazzurri giocavano in Serie A e vinsero per 1-0 contro il Bologna.

Chi c'era in campo in quella partita? Ecco gli undici titolari: Andujar in porta, Alvarez e Capuano terzini, Spolli e Silvestre centrali. Carboni e Biagianti in mezzo, Izco, Mascara e Llama sulla trequarti con Martinez centravanti. L'allenatore era Sinisa Mihajlovic, ora sulla panchina della squadra felsinea.

Il 18 dicembre 2019, invece, il Catania ha giocato l'ultima partita degli anni 10'. Sfida in Coppa Italia Serie C contro il Catanzaro e vittoria per 1-0 con la rete di Biagianti, filo conduttore di questi anni con gli etnei.

In campo Martinez in porta, Calapai e Pinto terzini, Silvestri ed Esposito coppia di centrali, Rizzo e Dall'Oglio in mezzo, Biondi, Mazzarani e Di Molfetta sulla trequarti con Curiale centravanti. L'allenatore è Cristiano Lucarelli.