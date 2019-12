Picerno, il nuovo allenatore in seconda è Antonio Palo

Mimmo Giacomarro avrà un nuovo secondo. Dopo gli esoneri contemporanei di Nicola Tramutola e Felice Ragone, sarà Antonio Palo ad affiancare il tecnico siciliano sulla panchina del Picerno nel proseguo del campionato. Saranno tre le sedute di allenamento in programma per la squadra rossoblu per questa ultima parte di dicembre. La squadra, agli ordini di Giacomarro e del suo staff tecnico, si allenerà nelle mattinate del 21, 22 e 23, poi il “rompete le righe”. La ripresa della preparazione è prevista per il 2 gennaio. Domani al “Santa Loya” di Tito Scalo la società incontrerà la squadra per lo scambio degli auguri.