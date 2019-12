Benevento. Inzaghi: "Dubbi? Li ho perché stiamo tutti bene"

Giorno di conferenza stampa per mister Pippo Inzaghi: il tecnico del Benevento ha parlato in conferenza nella sala stampa del "Vigorito" in vista del match di domani contro il Frosinone.

Sarà una partita sicuramente bella ed importante. Forse se ci avessero detto in estate che l'avremmo giocata con undici punti di vantaggio non ci avremmo creduto. Il Frosinone è una ottima squadra, composta di giocatori importanti molti dei quali hanno disputato anche la Serie A. Avremo dalla nostra il pubblico e questo è un fattore che non va sottovalutato.

So che posso contare su vari moduli perché per me la differenza la fanno i giocatori: sta a me metterli nelle condizioni di dare il massimo.

Al momento non ho preoccupazioni: mi auguro solo che i giocatori facciano vedere in ogni partita quello che vedo io dal 7 luglio. So che siamo umani e che perderemo qualche partita perché siamo comunque esseri umani. Ci sono almeno quattro squadra che possono giocarsela con noi ma per me, a prescindere dal risultato, è importante il modo di affrontare le partite.

Non ho bisogno di studiare molto il Frosinone perché i giocatori che ha non sono da scoprire ma già tutti affermati. Hanno una società importante, che ha investito tanto e un allenatore forte: ribadisco che il nostro vantaggio sarà avere il nostro pubblico vicino.

E' sempre emozionante incontrare un amico come Nesta ma per 90' ognuno dei due darà il meglio di se per la sua squadra. Siamo contenti l'uno per l'altro ed è stato per me un grande compagno di squadra: gli auguro una carriera importante.

Tutti gli allenatori vorrebbero attaccare l'avversario in area, questo a parole; poi, in partita, ci sono le due fasi di possesso e non possesso e sarà importante bilanciarle. Il Frosinone ha numeri importanti e noi dovremo essere più bravi di loro per fare risultato. Mi auguro che i miei giocatori facciano un'altra grande partita.

Di dubbi ne ho sempre tanti e mi fa piacere perché vuol dire che tutti si allenano al massimo e che ho molte alternative: è chiaro che qualcuno resterà fuori ma sono tutti allineati a pensare che la squadra viene per prima.