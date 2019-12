Follieri, la nota: "Confermo l'interesse per il Catania. Dubbio su..."

Raffaello Follieri non molla la presa sul Catania. L'imprenditore foggiano nonostante le parole del patron del Catania Nino Pulvirenti che vuole cedere la società ad un altra cordata, torna alla carica e rilancia il suo interesse. Ecco il comunicato pubblicato dal suo gruppo: "Follieri Capital Limited, ribadisce il suo interesse ad acquistare il Catania calcio. Il CEO Raffaello Follieri conferma l’assoluto interesse a trattare l’acquisto della società rossazzurra, per riportarla ai successi calcistici che la Città merita. Il Gruppo s’impegnerebbe sin da subito ad effettuare importanti investimenti al fine di rafforzare la rosa per permettere l’immediata promozione nella serie B della società. Si smentisce di avere mai avviato un trattativa con il signor Pulvirenti, che da informazioni assunte non risulta avere alcun titolo per trattare la cessione della società. Sono del tutto incomprensibili pertanto le notizie apparse sulla stampa circa il fatto che il signor Pulvirenti avrebbe interrotto le trattative con il Gruppo Follieri. Nasce il dubbio che si voglia non permettere la trattativa per oscure finalità che non si riescono a comprendere".

