Coppa Promozione: la finale Oppido-Venosa a Rionero sabato 28

Sarà il Corona di Rionero in Vulture la sede che ospiterà la finale di Coppa Italia Promozione sabato 28 ore 16. Oppido e Oraziana Venosa si contenderanno il trofeo che tra otto giorni verrà alzato. Sul campo le due formazioni cercheranno ad ogni modo per non far sentire gli undici punti di differenza in campionato e dunque è lecito immaginare che si possa assistere ad una finalissima degna di nota.