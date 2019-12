Catania, pool di imprenditori vuole Torre del Grifo. E Follieri..."

Archiviato il campionato con lo sciopero indetto dalla Lega Pro, in casa Catania tiene banco in questo momento la questione legata alla cessione della società. Nei giorni scorsi il patron Nino Pulvirenti ha parlato di una trattativa con una cordata di imprenditori interessati a rilevare il club, ma attualmente non ci sono novità. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Sicilia, però, il pool di imprenditori ha manifestato l'interesse non solo per le quote societarie ma anche per il centro sportivo di Torre del Grifo, ritenuto una grande risorsa. Inoltre, all'interno di questa cordata ci sarebbero solo investitori dell'Italia centrale con interessi nel catanese e non imprenditori locali come era stato spiegato in precedenza.

E Raffaello Follieri? L'imprenditore foggiano nella giornata di ieri ha manifestato ancora una volta il proprio interesse per il Catania attraverso un comunicato emesso dal proprio gruppo, ma ha espresso perplessità sull'operazione: "Nasce il dubbio che si voglia non permettere la trattativa per oscure finalità che non si riescono a comprendere".

