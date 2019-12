Catania, contro l'Avellino si giocherà mercoledì 22 alle 18:30

Decisa la data del recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, non disputata per decisione della Lega Pro che protesta per la mancata defiscalizzazione. Il Catania giocherà contro l'Avellino, allo stadio Massimino, mercoledì 22 gennaio, alle ore 18:30.

Ecco il calendario del mese di gennaio del Catania

Virtus Francavilla-Catania, domenica 12 gennaio 2020

Catania-Potenza, domenica 19 gennaio 2020

Catania-Avellino, mercoledì 22 gennaio 2020

Viterbese-Catania, domenica 25 gennaio 2020

Ternana-Catania, mercoledì 29 gennaio 2020 COPPA ITALIA

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio