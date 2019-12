Terzo acquisto in una settimana per il Grumentum Val d'Agri. La società biancazzurra ha annunciato l'arrivo in prestito di Vincenzo Antonicelli. Il centrocampista centrale, classe 2000, proviene dal Corato. Il nuovo acquisto è cresciuto nelle giovanili del Bari ed ha indossato, inoltre, le maglie di Fidelis Andria, Bisceglie e Pineto.