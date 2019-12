La nuova proprietà azzurra: "Serie A? Perchè no!"

Si è svolta ieri a Novarello la conferenza stampa della nuova proprietà del Novara Calcio, a prendere per prima la parola la nuova vice presidente Elisa Rullo: "Siamo un gruppo societario internazionale che opera nel settore dei metalli, volevo ringraziare in primis la famiglia De Salvo per la fiducia che ci hanno accordato", Orlando Urbano sarà il nuovo direttore sportivo: "Sono un ex calciatore professionista che ha smesso un anno e mezzo fa di giocare, affronto questa nuova avventura con il massimo dell'entusiasmo e il massimo dell'umiltà, la squadra merita rispetto e ci siamo presentati prima a loro, diremo le stesse cose a voi perchè non c'è niente da nascondere. Non siamo arrivati a Novara per smantellare tutto, dobbiamo fare i complimenti a chi ha gestito la situazione finora perchè ha fatto un ottimo percorso, c'è un giusto mix tra giovani e giocatori d'esperienza, non abbiamo la presunzione di sapere tutto e vogliamo ripartire dalle cose positive che ci sono qui a Novara"

Il nuovo presidente Cianci: "Noi siamo neofiti ma capiamo che il Novara Calcio è un patrimonio della città e lo prendiamo in prestito. Sono amministratore delegato del gruppo, le motivazioni che ci hanno spinto ad investire nel calcio sono diverse, l'investimento nello sport è sempre romantico, c'era la volontà di investire in Piemonte tanto è vero che sono in programma altre due acquisizioni oltre a quella di Cressa dove abbiamo già un nostro stabilimento, ci sono delle basi forti che ci hanno spinto a prendere il Novara basti pensare alle strutture che ha a disposizione, cercheremo di portare nuova linfa. Voglio riportare il Novara nella categoria che gli compete, la piazza ha dimostrato che ci può stare anche in Serie A; per quanto riguarda lo stadio il progetto è in fase embrionale, in queste settimane ci siamo concentrati sull'acquisizione della squadra, in un secondo momento affronteremo stadio e Novarello dove per ora siamo in affitto. La serie B è il minimo per noi, sappiamo la storia del Novara ed è anche per questo che abbiamo fatto questa acquisizione".

La chiosa finale è del patron Maurizio Rullo: "Obbligherò la maggior parte dello staff a seguire la squadra anche in trasferta, compreso il sottoscritto".