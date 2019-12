Portici in lutto: scomparso Luca Alvieri, addetto stampa del club

Una triste notizia sconvolge il calcio e il giornalismo campano: la dipartita di Luca Alvieri, addetto stampa del Portici. Le nostre condoglianze alla famiglia e alla società.

La nota del club

La SSD PORTICI 1906 partecipa affranta al lutto della famiglia Alvieri per la perdita del caro Luca, nostro Addetto Stampa.

Grazie Luca per tutto il tuo lavoro svolto con passione e dedizione, hai lottato per anni con dignità senza mai lamentarti e da te abbiamo tanto da imparare.

Nulla per noi sarà più come prima..

In segno di rispetto per Luca e la sua famiglia, prima dell’inizio della gara odierna verrà osservato un minuto di raccoglimento. La squadra inoltre scenderà in campo con lutto al braccio e il risultato verrà aggiornato solo al fischio finale.