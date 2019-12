Juve Stabia - Venezia 2-0: Bifulco e Forte stendono i veneti

Juve Stabia e Venezia si sfidano nel turno pre natalizio di Serie B a caccia di punti preziosi per rimpolpare la propria deficitaria classifica. In un clima metereologicamente ostico, con un gran vento a farla da padrone, le vespe di Castellammare si contrappongono al Venezia, che in classifica la precede di due punti, con Buchel in mediana al posto dello squalificato Calò alla ricerca della continuità dopo il colpaccio di Verona.

Pronti via ed è la Juve Stabia a passare in vantaggio dopo 12'' con Bifulco che, di testa, infila a freddo la porta di Lezzerini su cross di Vitiello. È la doccia fredda che gela il Venezia.

Al 7' Francesco Forte avrebbe già la chance di raddoppiare per le vespe ma la sua conclusione, su assist di Kingsley Boateng, viene respinta dall'estremo difensore veneziano.

Il Venezia impiega circa 35' per imbastire la prima ed unica azione degna di nota della prima frazione; i veneti confezionano una trama di passaggi a centrocampo che mettono in difficoltà la retroguardia stabiese e che permettono a Bocalon di presentarsi solo dinanzi a Russo, con la conclusione dell'attaccante di Dionisi che viene salvata, all'ultimo secondo, sulla linea da Russo in collaborazione con Ricci. Il primo tempo si chiude con le vespe in vantaggio di una rete.

Nella ripresa il Venezia torna in campo con maggior vigore e al 6', su punizione dal limite, ha l'occasione di pareggiare il match con Aramu la cui conclusione, tuttavia, termina a lato. Al 15' l'occasione più ghiotta della Juve Stabia capita sui piedi di Boateng che spreca tutto sebbene in posizione piuttosto defilata. È soltanto il preludio al raddoppio della Juve Stabia con Francesco Forte che, al 17', trafigge Lezzerini per il 2-0 Juve Stabia.

Il Venezia scompare la campo e la Juve Stabia, con Canotto, avrebbe addirittura la possibilità di piazzare il punto esclamativo al match in contropiede. Soltanto l'imprecisione sotto porta dell'esterno stabiese separa le vespe dal colpo del ko.

Non succede praticamente più nulla al 'Menti', con la Juve Stabia che porta a casa una vittoria fondamentale ai fini della classifica. Vespe a quota 20 ed attese dal match di Santo Stefano in casa della Cremonese.