Cambia la sede della finale Coppa Eccellenza: si giocherà al Viviani

Sarà il Viviani di Potenza ad ospitare la finalissima di Coppa Italia tra Vultur e Lavello del 29 dicembre alle ore 16. Scartata la scelta di Picerno perché lo stadio non era in grado di offrire posti sufficienti ad ospitare una partita che vedrà l'afflusso di molti spettatori e tifosi: criticità che chiaramente si presentava da subito e quindi problema che si doveva affrontare e risolvere per tempo e non a ridosso praticamente della partita. Ora si attendono i biglietti da acquistare in prevendita nel mezzo delle feste natalizie e conoscere i settori destinati alle rispettive tifoserie all'interno dello stadio. Lunedì ci sarà la riunione per stabilire quali saranno i settori d'accesso per le due tifoserie e per gli spettatori neutrali.