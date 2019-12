Juve Stabia, mister Caserta: ''Le motivazioni sono tutto''

Il mister della Juve Stabia Fabio Caserta ha analizzato in sala stampa la vittoria odierna contro il Venezia:'

'L'atteggiamento ha fatto la differenza, nelle partite precedenti facevamo fatica ad arrivare prima sulla palla, eravamo un po' troppo lunghi. I moduli, per quanto mi riguarda, lasciano il tempo che trovano. In questa rosa a mio avviso ci sono calciatori le cui caratteristiche mi permettono di adattare la formazione a ciò che succede sul campo. I ragazzi sono stati bravi a soffrire, tutti insieme, come una squadra."

"Tutto passa dalla qualità degli allenamenti, non mi piace parlare dei singoli ma Boateng, ad esempio, ha giocato bene oggi. Non è facile entrare così in campo e mettersi a disposizione. Abbiamo tanti ragazzi pronti al sacrificio. Esigo impegno massimo per quanto riguarda gli allenamenti. Addae ha collezionato tanti campionati in B, ha esperienza, serve tempo materiale per ambientarsi ed adattarsi ai nuovi ritmi di lavoro. Sono contento anche per Bifulco per il suo goal. Il calcio è un lavoro che frutta se interpretato nel modo giusto. Forte è un giocatore determinante, soprattutto con il supporto dei compagni.

"Bisogna sistemare il manto erboso del 'Menti'. La situazione è vergognosa. La maggior parte dei nostri infortuni è dovuta a questo''.