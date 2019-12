Benevento-Frosinone 1-0: il regalo sotto l'albero lo mette Viola

Nel big-match della diciassettesima giornata del campionato di Serie B, si affrontano al "Vigorito" il Benevento capolista ed il Frosinone, attualmente terzo in classifica ed una delle compagini più in forma del momento. Mister Inzaghi schiera i suoi con l'"albero di Natale": ci sono Sau e Kragl a supporto di Coda nel reparto avanzato mentre Hetemaj, scontata la squalifica, ritrova il suo posto nei tre di centrocampo. Nei ciociari, mister Nesta lascia Ciano in panchina e schiera Novakovich e Dionisi in avanti.

Il primo brivido della partita arriva al 3' ed è a firma dei padroni di casa: cross dalla trequarti di Maggio, testa di Coda sul palo vicino ma Bardi è attento e devia in angolo. Al 16' traversa fortunosa del Frosinone: sugli sviluppi di un corner, Ariaudo, dal limite, prova il cross sul secondo palo ma, complice il forte vento, la palla sbatte sulla traversa e ritorna in campo. Due minuti dopo l'azione che sblocca il match: tiro di Sau e tocco di mano di un difensore ciociaro in area di rigore. Marinelli non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri lo specialista Viola non sbaglia e manda i giallorossi i vantaggio. Per l'arbitro, però, il rigore va ribattuto per presenza di calciatori del Benevento in area ospite. Viola resta freddo, non cambia angolo, e batte per la seconda volta Bardi. Al 35' sfiora il raddoppio il Benevento con Kragl che, direttamente da punizione, sfiora il palo alla destra di Bardi: la palla termina di un soffio sul fondo dando per un attimo l'impressione del gol. Al 41' Sau si mette in proprio, evita un paio di avversari penetrando in area da sinistra e va alla conclusione rasoterra: la palla sfiora ancora il palo alla destra di Bardi e finisce fuori. La prima frazione si chiude, quindi, sull'1-0 per il Benevento e con il Frosinone mai veramente pericoloso dalle parti di Montipò.

Nella ripresa il Frosinone scende in campo con maggior convinzione e al 52' si rende pericoloso: azione di Paganini che, lanciato dalla trequarti, penetra da destra in area ospite e prova il tiro sul primo palo ma la sfera, calciata d'esterno, termina sul fondo. La gara si mantiene in equilibrio senza grosse emozioni. Al 72' nuova interruzione del gioco per un infortunio all'arbitro Marinelli che, dopo una fasciatura stretta al polpaccio, prova a riprendere la gara salvo dare forfait 3' dopo: l'ultimo quarto d'ora di gara viene diretto dal quarto uomo Robilotta. All'83' Benevento vicino al raddoppio: tiro di Viola che coglie la base del palo alla sinistra di Bardi, la palla rimbalza sui piedi di Coda che, però, spara alto. Dopo un maxi-recupero di 8', il direttore di gara emette il triplice fischio che sancisce la vittoria per 1-0 del Benevento sul Frosinone: giallorossi sempre più lanciati in vetta alla classifica.