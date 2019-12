Juve Stabia, Bifulco: ''Stiamo crescendo''

Le parole dell'attaccante della Juve Stabia

Alfredo Bifulco, con la sua rete dopo appena 13'' di gara, ha aperto le marcature che hanno permesso alla Juve Stabia di superare il Venezia al 'Menti'.Queste le sue dichiarazioni nel post-gara:

''Finalmente è arrivato il goal, magari avrei potuto avere qualche gol in più ma l'importante era appunto sbloccarsi.

Mi sto trovando bene in questa nuova posizione, principalmente mi adatto a quello che mi chiede il mister. Il goal è stato bello e per fortuna è arrivato subito. Sono contento perché ci ha permesso di mettere la partita in discesa. Contro la Cremonese sarà una partita importante come lo sono tutte le altre, stiamo crescendo e siamo contenti di questo. Il mister vuole tanto soprattutto da noi giovani, è normale. Stiamo migliorando e si vede. Per quanto riguarda la posizione è un ruolo diverso rispetto a quella di esterno, più nel vivo dell'azione. Preferisco giocare esterno perché ho sempre giocato lì, tuttavia anche due anni fa ho giocato in questo nuovo ruolo e mi trovo bene''.