Frosinone. Nesta: "Un tempo a testa, il pari sarebbe stato meritato"

Questo il commento di mister Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, al termine della gara persa dai ciociari contro il Benevento per 1-0:

"La mia squadra non mi è piaciuta nel primo tempo quando non abbiamo chiuso bene sui loro terzini e in attacco ci siamo fatti vedere molto poco. Nel secondo tempo siamo migliorati e abbiamo avuto un paio di ottime occasioni. Il pari sarebbe stato giusto.

Ciano non ha giocato per un problema muscolare. Alla fine abbiamo rischiato in campo con quattro punte ma non era giornata. Il rigore? Lo rivedrò a mente lucida.

Mi ha fatto piacere rivedere Inzaghi: sta facendo molto bene qui a Benevento e sono felice per lui".