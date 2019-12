Benevento. Inzaghi: "Il bello è che facciamo sembrare tutto facile"

Mister Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha commentato così la vittoria per 1-0 nel match contro il Frosinone di questa sera al "Vigorito":

"La cosa bella di questa squadra è che ormai fa sembrare ogni partita facile. Primo tempo magnifico ma dovevamo chiuderlo con uno scarto maggiore visto che non abbiamo concesso niente agli avversari. Nella ripresa sono usciti fuori loro ma non abbiamo comunque corso rischi se non su Paganini. Avere 14 punti di vantaggio sulla terza è incredibile. Dobbiamo essere fieri della squadra ma mancano ancora molte gare e giovedì giochiamo di nuovo. Ci dobbiamo abituare ai record: abbiamo calciatori che sono sprecati per la serie B e mi auguro che lo dimostrino.

Per trovare motivazioni dico ai ragazzi di lottare contro se stessi. Tutti meritano di andare in campo e giovedì darò spazio a chi ha giocato meno. Oggi abbiamo vinto una gara difficile ed è questa la giusta strada. Complimenti al Frosinone, è una squadra costruita per la promozione e spero che il mio amico Nesta possa raggiungere questo traguardo.

Mi aspettavo un Frosinone così: sono una buonissima squadra e oggi non avevano Ciano. Nel secondo tempo ho temuto perché avrei voluto avessimo un gol di vantaggio in più. Vista la rosa avversaria si poteva soffrire".