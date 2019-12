Catania, il punto sul mercato in entrata e in uscita

Turno di riposo "forzato" per la Serie C. Il Catania, dopo la bella vittoria in Coppa Italia Serie C e la conseguente qualificazione alle semifinali (gara contro la Ternana mercoledì 29 gennaio al Liberati, ritorno il 13 febbraio al Massimino), è alle prese sia con il calciomercato (partenza il 2 gennaio) che con il futuro societario (trattative in cantiere con alcune cordate, ma, fin qui, nulla di concreto).

CALCIOMERCATO - Cristiano Lucarelli, alcuni giorni fa in conferenza stampa, è stato chiaro: "Siamo in 28 in squadra, vorrei allenarne 22 da qui a fine campionato". La proprietà cercherà di accontentarlo. In porta confermati sia Furlan che Martinez, in difesa, invece, ci saranno alcuni cambiamenti: in bilico sia Mbende che Saporetti. Anche Esposito potrebbe andare via. Pinto, per il momento, confermato. Riflessioni anche su Marchese. Confermato, invece, Calapai che ha disputato una discreta prima parte di stagione. I cambiamenti ci saranno anche in mediana: Lodi è decisamente in bilico e potrebbe andar via (ha offerte da club di Serie B) così come Welbeck. Biagianti confermato così come Bucolo, Rizzo e Dall'Oglio (quest'ultimo però deve far decisamente di più). Andrà via Fornito, per Biondi, invece, bisognerà stare attenti alle offerte di altre squadre del girone (come il Potenza). Situazione ingarbugliata anche in attacco: Mazzarani confermato, Barisic in bilico così come Curiale (offerte anche da club di Serie D). Riflessioni anche su Di Piazza che ha delle offerte da altre squadre. Di Molfetta rimarrà così come Catania.

In entrata piace Ferrari del Bari (suggestione scambio con Di Piazza), tornerà Manneh, mentre sondaggi sono stati effettuati per Nicastro, Vicente, Doudou e Porcino (già con Lucarelli nella stagione 2017-2018).

FUTURO SOCIETARIO - Si continuano ad alternare voci sulla cessione della società, c’è un interessamento di un gruppo con rappresentanti catanesi, nelle prossime settimane si potrebbe definire ogni mossa.

Oggi i tifosi marceranno nelle vie del centro cittadino per chiedere chiarezza ai dirigenti attuali.

