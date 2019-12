I tifosi rossazzurri a gran voce: "Liberate il Calcio Catania"

I tifosi chiedono a gran voce al patron Nino Pulvirenti la cessione del Calcio Catania. Quest'oggi per le vie della città etnea si è svolto un corteo di protesta pacifico di circa 500 sostenitori rossazzurri per la mancata chiarezza del club sul futuro societario. Emblematico uno degli striscioni esposto: "Liberate il Calcio Catania". Numerosi cori anche per la squadra allenata da Cristiano Lucarelli. Il corteo che ha attraversato via Etnea si è fermato alla villa Bellini.

