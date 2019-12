Juve Stabia, Büchel: ''Non potevamo sbagliare l'approccio''

Le parole di Marcel Büchel al termine del match fra Juve Stabia e Venezia

Marcel Büchel, al suo secondo gettone di presenze in maglia Juve Stabia, ha parlato al termine della sfida del 'Menti' contro il Venezia:

''Era una gara troppo importante per sbagliare l'approccio nuovamente come a Verona, lo sapevamo bene e ci siamo regolati di conseguenza.

Andare in vantaggio dopo pochi secondi è sicuramente positivo, il difficile viene poi; siamo stati bravi, abbiamo anche sofferto il giusto e magari potevamo anche chiuderla prima la partita. Mancavo da tanto tempo in campo, andare in campo davanti ai nostri tifosi è stata una bella emozione.

Adesso pensiamo a queste ultime due partite che mancano per completare il 2019, sappiamo che possiamo far punti e dobbiamo far punti. Per riposare e festeggiare ci sarà tempo''.