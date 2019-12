SERIE D - Foggia-Gladiator LIVE, diretta testuale del match

Ultimi concitati 90' dell'anno per le formazioni impegnate nel Girone H del campionato di Serie D: alle 14.30 infatti squadre in campo per la 17° ed ultima giornata d'andata. Diverse le sfide ricche di spunti tra cui anche quella dello "Zaccheria" tra Foggia e Gladiator.

Rossoneri a caccia dei tre punti per laurearsi campioni d'inverno dopo aver agganciato, grazie al successo di domenica scorsa sul terreno di gioco del Francavilla, il Bitonto in vetta alla classifica, campani invece per abbandonare la zona playout.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-gladiator/330742.html

Formazioni ufficiali

FOGGIA: Fumagalli, Kourfalidis, Gentile, Cittadino, Russo, Tortori, Gerbaudo, Campagna, Salines, Di Jenno, Cadili. A disposizione: Di Stasio, Anelli, Tedesco, Pertosa, Staiano, Ndiaye, Cipolletta, Buono, Gibilterra. Allenatore: Fabrizio Antonio Carafa.

GLADIATOR: Zagari, Sall, Di Finizio, Prevete, Maraucci, Pantano, Landolfo, Ziello, Del Sorbo, Di Paola, Di Pietro. A disposizione: De Lucia, Ioio, Marzano, Vitiello, Di Monte, Andreozzi, Odjè, Troianiello, Sorrentino. Allenatore: Pasquale Borrelli.

