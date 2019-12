Ahi Lecce: così non va. Contro il Bologna finisce 2 a 3

Il Lecce si sveglia troppo tardi ed esce sconfitto dall'ultima sfida del 2019. Il Bologna domina per tutta la partita e si porta sul 3 a 0, negli ultimi 5 minuti di gara i due gol dei giallorossi che non bastano.

Primo tempo. Inizio di gara senza grandi sussulti né da una parte né dall'altra. All'11' il Lecce trova il gol con Babacar, lo stesso però viene annullato per fuorigioco(decisione corretta). Al 15' Tachtsidis perde palla e Soriano va al tiro dal limite, para Gabriel. Al 18' colpo di testa di Palacio, la palla rimbalza pericolosamente, ma Gabriel è attento. Al 27' angolo per i giallorossi: Falco crossa per la testa di Babacar, palla fuori di poco. Al 35' grande occasione per il Bologna: Soriano serve Palacio che scavalca Gabriel, ma Rossettini è lì e salva tutto, sulla ribattuta ci prova Orsolini, ma colpisce la traversa. Poi il Bologna alza la pressione offensiva e in 2 minuti crea 3 occasioni da gol: primo tiro a giro di Sansone con Gabriel che si distende e respinge, sulla ribattuta va a colpo sicuro Poli di testa, ma il portiere giallorosso vola. La terza occasione è su un tiro di testa di Denswill che si sta per insaccare, ma Petriccione salva tutto sulla linea. Dopo tre miracoli però i giallorossi soccombono: cross dal lato sinistro dell'area di Sansone, velo di Palacio per Orsolini che da buona posizione questa volta batte Gabriel. Succede poco nel resto del primo tempo e dopo un minuto di recupero Abisso manda la squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo. Liverani opta subito per un cambio: dentro Shakhov al posto di Tachtsidis. Al 56' il raddoppio del Bologna: ripartenza del Bologna con Palacio che serve Sansone, sulla sua conclusione respinge Gabriel, palla di nuovo tra i piedi del Trenza che questa volta serve Soriano che deve solo mettere in porta. Al 66' terzo gol per gli ospiti: Orsolini ubriaca Calderoni in area e va al tiro potente di destro che si insacca sotto la traversa. Il Lecce è confuso e non riesce a creare praticamente nulla. La partita diventa noiosa: il Bologna deve solo controllare, mentre i padroni di casa nonostante l'ingresso di Farias e La Mantia non si rendono mai pericolosi. All'85' Calderoni serve Babacar che va a botta sicura e la insacca. Durante il primo minuto di recupero il Lecce si rifà sotto: Farias dalla distanza batte Skorupski con un bel tiro preciso. A fine gara i tifosi chiamano la squadra sotto la curva, ma per incoraggiarli.