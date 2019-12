Serie D/I, 17a giornata: stop Palermo, vincono Giugliano e Nola

Appena terminata la 17esima giornata del girone I di Serie D. Stop casalingo per il Palermo capolista, bloccato sullo 0 a 0 dal Troina, che fallisce anche due calci di rigore. Ne approfitta il Savoia che rimonta l'Acireale e si avvicina sempre di più alla vetta.

Il Giugliano vince in casa contro il Messina battuto per 2 a 1; stesso risultato tra Nola e Castrovillari. Sospesa la gara Corigliano-San Tommaso per vento e pioggia.

I RISULTATI

BIANCAVILLA-MARSALA 1-0: 4' Aloia

CORIGLIANO-SAN TOMMASO 0-0 Sospesa

FC MESSINA-ROCCELLA 1-0: 15' Coria.

GIGLIANO-ACR MESSINA 2-1: 16', 55' Orefice; 63' Crucitti.

LICATA-MARINA DI RAGUSA 2-1: 11' Cannavò, 38' Adeyemo; 12' Di Bari.

NOLA-CASTROVILLARI 2-1: 17', 23' Maggio; 3' Guarracino

PALERMO-TROINA 0-0

PALMESE-CITTANOVESE 1-4: Vitale; 5', 12' Tripicchio, 33' 52' Kacorri

SAVOIA-ACIREALE 4-2: 45' Rondinella, 52' Orlando, 43' Poziello, 45' Scalzone; 13', 28' Ott Vale