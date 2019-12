Foggia, Felleca: "De Iulis dovrebbe arrivare. Rinforzeremo l'attacco"

E' intervenuto nel post-gara di Foggia-Gladiator, Roberto Felleca, presidente del Foggia, per commentare la partita e parlare di mercato. Queste le sue parole ad Antenna Sud:

"La vittoria di oggi era il regalo che volevo fare alla città, ai tifosi. Ora passiamo un buon Natale e poi speriamo di passare un sereno 2020. Mercato? Stiamo lavorando, abbiamo già lavorato abbastanza prendendo quattro rinforzi. L'attacco non è il migliore della categoria ma è primo in classifica. Dobbiamo comunque migliorare il reparto, De Iulis dovrebbe arrivare però lo annuncio solo quando metterà la firma perché per altri giocatori sembrava tutto fatto e invece poi sono saltati. E' una categoria che permette di comportarsi così purtroppo. Santoro? Lo sa lui quello che deve fare, noi abbiamo già fatto tutto il possibile per lui come avevamo fatto per Cocco. Gli stiamo offrendo una piazza come Foggia, se poi deciderà di non venire, evidentemente vorrà finire l'anno a Gravina. E probabilmente andrà così. Marcheggiani invece ha alcune proposte di Serie B e Serie C con contratti biennali e triennali, noi non possiamo offrire questi contratti perché la categoria non lo permette ma gli abbiamo trovato la soluzione per venire da noi, sta a lui decidere".

