Sorrento batte Gelbison: ai rossoneri il derby campano

L’ultima fatica dell’anno metteva la Gelbison di Mister Squillante, nel turno numero 17 del campionato di Serie D, opposta al Sorrento, formazione guidata dal tecnico Maiuri in piena zona play-off del gruppo H. Allo Stadio “Italia”, sotto la direzione arbitrale affidata al sig. Diop della sezione di Treviglio, si trovano opposte due delle migliori difese del raggruppamento: quella rossonera con 9 reti incassate e quella rossoblu con 11.

Il primo squillo del match giunge al 9′: sono gli ospiti con Mautone a cercare la via della rete, il traversone di Pipolo trova il difensore pronto alla deviazione di testa e Scarano, estremo difensore sorrentino, blocca. I locali si fanno vivi solo alla mezz’ora con Figliolia: la punta dal limite col sinistro uncina in scivolata la sfera che però termina fuori. Poco prima Uliano, regista e capitano dei cilentani, è costretto a lasciare il campo, per infortunio dovuto ad uno scontro di gioco.Subentra il difensore Giordano, inserito da Squilante, avanzando Mautone a centrocampo.

Tegola sui rossoblu al minuto 32′: Mautone, già ammonito, becca, dopo un contatto con un avversario, il secondo giallo, che lascia i suoi in dieci per circa sessanta minuti di gioco. Al 40′, Giordano commette fallo su Costantino in area: Herrera non sbaglia dal dischetto il calcio di rigore concesso portando avanti i suoi. I padroni di casa terminano la frazione in crescendo: al 42′ Masullo impegna severamente D’Agostino e su corner seguente Costantino sfiora il palo con un colpo di testa.

Poco prima di rientrare negli spogliatoi arriva ancora un rigore, dopo un contatto dubbio su La Monica: Figliolia viene ipnotizzato da D’Agostino che però respinge corto consentendo allo stesso attaccante di ribadire in rete.

Nella ripresa Tedesco prova a scuotere la Gelbison: al 6′ la punta ex S.Tommaso calcia in maniera imprecisa senza creare grossi grattacapo a Scarano. Dall’altra parte, dopo 3,’ Cefariello, subentrato a D’Agostino, chiude in angolo sulla conclusione di De Rosa, e al 56′, prima, e al 60′, poi, blocca la conclusione dalla distanza di Herrera.

Nel finale i ritmi di gioco si abbassano: il Sorrento cerca il tris con Alvino e Bonanno che nei minuti conclusivi impegnano ancora Cefariello. Nel recupero non succede più nulla: termina cosi 2-0 per il Sorrento.

Ufficio stampa Gelbison