Pazzesca rimonta del Savoia, Acireale ribaltato: vetta a 3 punti

Vento e pioggia al Giraud non placano la voglia di fare calcio di Savoia ed Acireale.

Mister Parlato conferma il consueto 3-5-2: Coppola; Poziello, Guastamacchia, Dionisi; Oyewale, Osuji, Luciani, Tascone, Rondinella; Cerone, Diakitè. La squadra di Mister Pagana risponde con: Pitarresi, Cannino, Mauceri, Ba, Sicignano, Orlando, Savonarola, Ott Vale, Ouattara, Rizzo e Barbagallo.

Inizio di match ragionato dei 22 in campo, che costruiscono trame di gioco palla a terra. E’ di Cerone la prima conclusione del match, dopo 120 secondi dal fischio d’inizio: tiro potente, palla deviata in angolo. Ancora Cerone al 10’, su assistenza di Diakitè: la difesa dell’Acireale si salva, mandando la sfera in calcio d’angolo. Dopo 13 minuti arriva il vantaggio degli ospiti: Ott Vale calcia dal limite dell’area e trova impreparato Coppola, 0-1 per i granata.

Al 17’ il Savoia tenta la reazione, con una conclusione di Osuji dai 20 metri: palla fuori. Minuto 20, ammonito Luciani per un intervento scomposto su un avversario nel cerchio di centrocampo. Al 28’ va ancora in gol Ott Vale, che calcia di destro e trova un diagonale sul palo opposto.

Mister Parlato ricorre alla panchina, inserendo, alla mezz’ora, Orlando al posto di Luciani. Al minuto 35 rete annullata a Rondinella per sospetta posizione di fuorigioco. Sul tramonto della prima frazione di gioco Ubaldi mostra il giallo a Cannino prima, autore di un fallo su Orlando lanciato in ripartenza, e Tascone poi, per schermaglie con un avversario.

Al 45’ è Genny Rondinella ad accorciare le distanze: Cerone calcia, il numero 27 tocca sotto porta e firma il gol che accorcia le distanze. Dopo 1 minuto di recupero, si va all’intervallo sull’1-2.I

l secondo tempo si apre con un Savoia all’arrembaggio, l’Acireale tenta di contenere i Bianchi e Rizzo si becca il giallo. Al minuto 7 è Orlando a rimettere in parità il match: palla in area per Diakitè, ribattuta, ed Orlando è lesto a calciare sotto la traversa. Mister Parlato inserisce Scalzone al posto di Diakitè. La gara è emozionante: l’Acireale si riversa in area, pallonetto su cui Coppola compie una gran parata e la difesa spazza.

Al 20esimo grande azione individuale di Osuji che macina chilometri e semina avversari, arrivando al tiro: conclusione ribattuta da un’attenta difesa degli ospiti. La girandola di cambia prosegue: Nania per Barbagallo, Paudice e De Vena al posto di Rondinella e Osuji. Al 27’ secondo giallo per Rizzo, reo di aver interrotto fallosamente la corsa di Oyewale: Acireale in dieci uomini. Al minuto 32 continua l’assalto del Savoia alla porta dell’Acireale: De Vena tocca dietro per Cerone, che calcia oltre la traversa. Pagana cambia ancora: De Felice per Ouattara.

Il cuore del Savoia è enorme e la squadra di Parlato la ribalta in 3 minuti: prima Poziello e poi Scalzone, per il 4-2 che fa esplodere di gioia Torre Annunziata! Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte ed è festa al Giraud!

Ufficio stampa Savoia1908