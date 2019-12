Lecce. Liverani: "Pausa vitale. Dal mercato arriveranno 4-5 giocatori"

A fine gara ha parlato mister Fabio Liverani commentando la sconfitta del suo Lecce contro il Bologna nella gara terminata 2 a 3. Questo il commento del tecnico:

Questa pausa che arriva per noi è vitale, soprattutto a livello mentale. Abbiamo fatto tanti sforzi in questa categoria e paghiamo il fatto di avere diversi calciatori non in buone condizioni e gli infortuni. E non possiamo permettercelo. Facciamo tanti errori, troppo evidenti, siamo al limite a livello mentale, perché se lo fossimo a livello fisico non avremmo creato ciò che abbiamo fatto gli ultimi 5 minuti. Fino a quando eravamo nella grande zona rossa la squadra scendeva bene in campo, forse essere usciti dalla zona di pericolo velocemente ha fatto pensare alla squadra di poter giochicchiare in campo. E' fondamentale ora staccare, speriamo che la settimana libera li faccia ricaricare. Voglio ritrovare la mia squadra con la sua personalità, quella dei primi tre mesi che non aveva paura e aveva personalità. Soffriamo tutte le volte che non riusciamo o non facciamo il nostro gioco.

A Babbo Natale chiedo che i miei per l'anno nuovo siano integri fisicamente e che abbiano serenità mentale. Troppi attaccanti nel finale? In panchina avevo solo attaccanti, l'unico centrocampista era Shakhov che ho dovuto inserire subito perché Tachtsidis era stanco e ammonito. Sappiamo che dobbiamo migliorare, l'1 a 0 è stato un regalo basta pensare che eravamo 7 contro due, nel secondo la palla era nostra e abbiamo preso gol, per questo dico che la pausa arriva nel momento giusto. Dal 6 gennaio ripartiremo consapevoli che tutti dobbiamo fare meglio, a partire da me. Mercato? Abbiamo già parlato con la società. Abbiamo tante difficoltà, ma il rapporto tra me e dirigenza è una delle cose migliori. Ci prendiamo sia oneri che onori, dal mercato arriveranno 4-5 giocatori, il ds conosce già i ruoli sui quali intervenire, sarà importante non sbagliare le scelte.