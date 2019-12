Sassuolo-Napoli 1-2, neroverdi rimontati nella ripresa

Ultimo turno del 2019 prima della sosta natalizia, al Mapei Stadium arriva il Napoli di Rino Gattuso alla ricerca dei primi punti da quando siete sulla panchina azzurra dopo la sconfitta contro il Parma. Il Sassuolo dopo cinque quattro risultati utili consecutivi cerca ulteriore continuità.Cronaca. Prima parte di gara di marca neroverde, Traorè schierato nel tridente offensivo si dimostra una spina nel fianco nella difesa avversaria. La prima palla gol arriva al 25' con una rasoiata di Kyriakopoulos su cui Caputo arriva in ritardo per il tap in. Napoli sornione e così il Sassuolo ne approfitta, alla mezz'ora un lancio di Loocatelli trova l' imbucata di Traorè per il gol del vantaggio neroverde. Gli ospiti colpiti cercano di rispondere ma Milik non riceve palloni giocabili, di conseguenza il primo tempo scivola via.Ad inizio ripresa Gattuso mette dentro Mertens e subito il copione della partita cambia, Pegolo para con sicurezza una conclusione di Insigne. Al 52' è il Sassuolo a sfiorare il gol con Muldur che mette fuori da posizione ravvicinata. Il Napoli è però un'altra cosa rispetto alla prima frazione di gioco, ci pensa Allan a portare il risultato sul 1-1 al minuto 57. Tempo un paio di giri di lancette e lo stesso Allan sfiora la doppietta personale. Al 76' doppia incredibile palla gol per il Napoli: traversa di Callejon da pochi metri, poi nel proseguo dell'azione Locatelli salva sulla linea un tiro di Insigne. Gli attacchi del Napoli si concretizzano a 10 minuti dal termine, quando una respinta goffa di Pegolo fa carambolare il pallone sul viso di Callejon e poi in rete. Ma l'esultanza dura poco perché l'arbitro annulla per fuorigioco segnalato dal VAR. Il gol arriva però al 93' con Elmas sugli sviluppi di un corner, con questa emozione si chiude la gara. Arriva così la prima vittoria di Gattuso come allenatore del Napoli, il Sassuolo deve recriminare per il gol concesso nel finale per una leggerezza difensiva