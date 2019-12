Catania, la cordata di imprenditori fa sul serio: "Via 12 giocatori"

Ieri, domenica 22, non è stata una giornata di campionato per il Catania. Complice lo sciopero della Lega Pro, gli etnei hanno chiuso in anticipo il 2019. Un anno complicato per la società di Via Magenta alle prese anche con una difficile situazione societaria (da segnalare, comunque, che gli stipendi a tutti i tesserati, con data 16-18 dicembre, sono stati pagati). Ieri i protagonisti sono stati i tifosi, 500, che hanno manifestato nel centro città per chiedere il cambio di proprietà.

Così come segnala La Sicilia, al momento, l'interesse più concreto rimane per una cordata di imprenditori italiani del Centro Italia, con interessi in Sicilia, attratti dal centro sportivo di Torre del Grifo. Secondo il quotidiano locale, il pool di imprenditori vorrebbe rilanciare in grande stile il Catania e avrebbe avuto già due incontri con Nino Pulvirenti. Addirittura si segnala la volontà di voler cedere ben 12 giocatori (ma anche l'attuale proprietà pare dello stesso avviso). Non è escluso che ci possa essere un'accelerazione nei tempi, ma, allo stato attuale, tutto rimane com'è.

