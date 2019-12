Catania, si riprende il 2 gennaio

Ieri, domenica 22 dicembre, il Catania si è allenato per l'ultima volta prima della sosta natalizia. I rossazzurri riprenderanno gli allenamenti giovedì 2 gennaio alle ore 14:30. Nove giorni di riposo per la squadra di Lucarelli che sfrutterà il periodo per ricaricarsi e iniziare il 2020 con nuova vitalità. L'anno si è concluso con la conquista della semifinale di Coppa Italia Serie C: la conquista del titolo significherebbe molto per la società etnea in un periodo storico particolarmente difficile.