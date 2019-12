Serie D, il Prato è campione d'inverno

Con la vittoria due a uno sul campo del Savona il Prato è campione d'inverno del girone A di Serie D, le reti di Tomi e Surraco in rimonta premiano i toscani che chiudono con un punto di vantaggio sulla Sanremese fermata 1 a 1 dal Seravezza e sulla lanciatissima Lucchese che con un gol di Vignali supera il Vado.

Tre le vittorie fuori casa, importantissima in chiave salvezza quella della Lavagnese sul campo del Borgosesia che perde l'imbattibilità casalinga e una ghiotta occasione per raggiungere il centro della classifica; la Caronnese vince a Ghivizzano grazie alla doppietta nel primo tempo di Sorrentino, inutile il gol di Bagatti a una decina di minuti dal termine.

Zero a zero nel derby piemontese tra Chieri e Bra, un punto a testa anche per Ligorna e Fossano con i cuneesei che raggiungono il 2 a 2 in pieno recupero con un rigore di Romani.

Negli ultimi due incontri di giornata netto 3 a 0 del Real Forte Querceta sulla Fezzanese con doppietta di Di Paola e gol di Falchini, perde a Casale il Verbania 3 a 1 nonostante la prima rete con la nuova maglia di Pedrabissi.

Risultati e classifica di giornata