Serie B. Gli arbitri della 18a: Sacchi a Verona, Dionisi a Salerno - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 18a: Sacchi a Verona, Dionisi a Salerno

Designazioni arbitrali
Designazioni arbitrali
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di andata della Serie BKT 2019/20 in programma giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00.

ASCOLI - PISA h. 18.00

RAPUANO

RASPOLLINI – PERROTTI

IV: DI MARTINO

CHIEVO VR – BENEVENTO

SACCHI

AFFATATO – MACADDINO

IV: MINELLI

COSENZA – EMPOLI h. 12.30

PEZZUTO

ROBILOTTA – CIPRESSA

IV: AYROLDI

CREMONESE – JUVE STABIA

ROBILOTTA

ROSSI M. – CAPONE

IV: VOLPI

V.ENTELLA – SPEZIA h. 21.00

ABBATTISTA

CANGIANO – BERTI

IV: SOZZA

FROSINONE – CROTONE

GHERSINI

SECHI – DI GIOIA

IV: MASSIMI

LIVORNO – PESCARA

AMABILE

DEI GIUDICI – BERCIGLI

IV: BARONI

SALERNITANA – PORDENONE

DIONISI

MASTRODONATO – LANOTTE

IV: ILLUZZI

TRAPANI – PERUGIA

MARINI

MARGANI – GROSSI

IV: FOURNEAU

VENEZIA – CITTADELLA

ROS

ROSSI C. – AVALOS

IV: PRONTERA

Maurizio Morante

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