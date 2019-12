Catania, è stato vicino il calciatore Ratto Canziani [VIDEO]

Non solo le vicende legate alla cessione della società ma il Catania sta pensando alle possibili mosse per il mercato di gennaio, tra acquisti e cessioni. In uscita si sono registrati gli addii di Mattia Rossetti ed Ezequiel Llama, mentre in entrata il club rossazzurro si era mosso per rinforzare il reparto avanzato. Infatti, secondo quanto riporta TuttoC.com, il sodalizio etneo è stato ad un passo da Guido Ratto Canziani, talentuoso trequartista argentino di 20 anni, svincolato dopo le esperienze nelle giovanili di Valencia e Levante. L'affare è saltato a causa delle novità societarie dopo la partenza dell'ex direttore sportivo Cristian Argurio. In questa finestra di mercato il giocatore è seguito da diverse squadre di Serie C.

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio