Milan: disastro a Bergamo, ma per Calabria e Leao c'è aria di festa

La grinta in campo non si vede, i sorrisi nemmeno, ma dopo il disastroso 5 a 0 subito a Bergamo contro l'Atalanta, nemmeno traccia di furbizia pare esserci in alcuni componenti della squadra del Milan.

Davide Calabria e Rafael Leao almeno avrebbero potuto evitare i canali social per mostrarsi al mondo sorridenti. Il terzino italiano festeggiava ieri il compleanno (OK, sarebbe pure comprensibile...), mentre Rafael Leao sarebbe stato filmato in discoteca da un amico mentre era intento a bere e fumare.

Inutile dire che sul WEB è esplosa la rabbia dei tifosi. Purtroppo, le parole del tecnico dei Rossoneri, Pioli, sembrano aver trovato fondamento: "Che si perda o si vinca, per questi ragazzi sembra non fare alcuna differenza".

Dopo l'incredibile sconfitta rimediata contro un'eccellente Atalanta, il Milan è inchiodato all'11° posto in Serie A, con appena 21 punti raccolti in 17 gare. Ma Calabria e Rafael Leao sembrano non essere interessati alla cosa (e forse non sono i soli).

Fonte della notizia: SportMediaset.