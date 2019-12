Juventus, la rabbia di Pjanic: "Non possiamo sbagliare ancora"

Ormai da anni perno del centrocampo bianconero, Miralem Pjanic non ha affatto gradito la sconfitta subita dalla Juventius in Supercoppa Italiana contro la Lazio (2 a 1 per i biancocelesti).

Queste le parole del fuoriclasse bosniaco, pubblicate attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale: "Abbiamo grandi responsabilità perché indossiamo una maglia pesante. Abbiamo però il dovere di essere sempre all'altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia".

In questa stagione Pjanic ha collezionato 22 presenze, realizzando 3 gol e siglando 4 assist. Meno determinante in Champions, dove non ha mai trovato la porta, né un passaggio decisivo (fino ad ora).