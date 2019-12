Fiorentina, Iachini per sostituire Montella in panchina

Commisso, Presidente della Fiorentina, avrebbe individuato in Beppe Iachini il miglior sostituto di Vincenzo Montella, dopo l'ennesima prestazione deludente dei Viola in Campionato (sconfitta per 4 a 1, in casa, contro la Roma).

Altri nomi indicati per sostituire Montella, in queste ultime ore, erano quelli di Blanc, Spalletti e Di Biagio ma, come riportato da SportMediaset, Commisso avrebbe ormai fatto la sua scelta (il contratto di Iachini dovrebbe avere durata di 18 mesi).

Al ritorno dalle feste natalizie, la Viola sarà chiamata ad affrontare il Bologna in trasferta (6 gennaio, ore 12.30). La Fiorentina è 15° in Classifica con 17 punti conquistati in 17 giornate.