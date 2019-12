G.s. Serie B. Squalificati in nove, Ninkovic fuori per tre turni

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00

NINKOVIC Nikola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); per avere, al 25° del secondo tempo, rivolto ingiustificatamente ad un Assistente un epiteto insultante e un'espressione blasfema, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, reiterato la sua condotta offensiva e ingiuriosa mentre veniva allontanato con forza negli spogliatoi.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARIN Marius Mihai (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

ROSI Aleandro (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIRINDELLI Samuele (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CROCIATA Giovanni (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE AGOSTINI Michele (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GUCHER Robert (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE)

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BRUCCINI Mirko (Cosenza)

DE VITIS Alessandro (Pisa)

FORNASIER Michele (Trapani)

KARO Antreas (Salernitana)

KIYINE Sofian (Salernitana)

POBEGA Tommaso (Pordenone)

VAISANEN Sauli Aapo (Chievo Verona)

VESELI Frederic (Empoli)