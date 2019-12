Juve Stabia, Vitiello: ''A Cremona nelle migliori condizioni mentali''

Roberto Vitiello ha presentato il match di Santo Stefano della Juve Stabia contro la Cremonese allo 'Zini' di Cremona

Roberto Vitiello, difensore della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match esterno delle vespe, impegnate a Santo Stefano allo 'Zini' di Cremona contro i padroni di casa della Cremonese:

''La vittoria nello scontro diretto con il Venezia è stata fondamentale.

Era un match delicato ed averlo vinto ci permette di presentarci a Cremona nelle migliori condizioni mentali possibili. Con la Cremonese servirà prestare la massima attenzione. La nostra condizione sta migliorando di gara in gara anche se abbiamo ancora qualche defezione, giocare più partite in maniera cosi ravvicinata è sicuramente dispendioso ma potendo noi vantare una rosa cosi numerosa, abbiamo a disposizione tanti ragazzi che all'occorrenza si stan facendo trovare pronti. Certo avere la rosa al completo ti permetterebbe di lavorare al massimo ed al meglio, le condizioni dei miei compagni di reparto non le conosco; ciò che so è che ognuno di noi sta facendo del lavoro differenziato e soltanto nei prossimi giorni potremo capire qual è il reale stato fisico della squadra.

La voglia è un parametro fondamentale per affrontare le partite, in queste ultime uscite abbiamo dimostrato che se vogliamo qualcosa alla fine lo otteniamo. L'obiettivo è continuare su questa strada da qui alla fine dell'anno in modo tale da portare quanti più punti possibili a casa prima della sosta di gennaio''.