Giugliano, fratelli Sestile: "Impossibile giocare sempre in trasferta"

I presidenti Luigi e Gaetano Sestile che hanno precisato la questione stadio oltre a dare gli auguri a tutta la cittadinanza giuglianese: “Volevamo ringraziare l’amministrazione di Mugnano perché oggi abbiamo giocato l’ultima partita al Vallefuoco. Ci è stato assicurato che Giugliano-Castrovillari dovrebbe giocarsi al De Cristofaro. Il condizionale è d’obbligo visti i trascorsi in tal senso. Se non dovesse succedere, la famiglia Sestile metterà seri puntini sulle i circa la presenza del calcio a Giugliano. Non è possibile giocare sempre in trasferta. Abbiamo giocato con club blasonati, di Serie A, come Palermo e Messina, senza tifosi ospiti perché non era possibile accoglierli e credo che certe situazioni non possiamo più subirle passivamente avendo una struttura come il De Cristofaro a disposizione”.

Leonardo Ciccarelli, Addetto stampa FC Giugliano 1928