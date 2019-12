Didu: "Una sconfitta amara, nel ritorno dobbiamo essere più continui"

C'è rammarico e delusione in casa Borgosesia per la sconfitta interna contro la Lavagnese come confermato le parole di Marco Didu: "C'è molta amarezza perchè era una sfida delicata, purtroppo negli episodi oggi non siamo stati fortunati e non siamo stati capaci di evitare situazioni pericolose. Sapevamo che il loro 4-3-3 poteva metterci in difficoltà negli uno contro uno e da un'azione così è nato il due a zero che ci ha tagliato le gambe; mi dispiace molto perchè i ragazzi hanno lottato e ci hanno provato in tutti i modi, il rigore a nostro favore aveva riaperto la partita ma non siamo riusciti a pareggiarla. Un'andata di alti e bassi che nel ritorno dobbiamo evitare il più possibile per allontanarci dalla zona pericolosa".