Llama: "Via da Catania per scelta tecnica. Situazione club delicata"

Cristian Llama lascia per la seconda volta il Catania. L'esterno 33enne argentino torna a casa, al Gimnasia y Esgrima.

In un'intervista rilasciata al quotidiano locale Ovacion, Llama parla del suo addio al club rossazzurro: "Il ritorno in Argentina rappresenta una tappa importante della mia carriera. Torno in un club dove ho ricevuto tanto amore. Catania? Qui ho vissuto una seconda tappa molto positiva, adesso la squadra ha ottenuto la qualificazione nelle semifinali di Coppa Italia di categoria e la società sta vivendo un situazione economica molto delicata. Ho trascorso sei mesi positivi in cui ho iniziato a giocare, poi il Catania ha cambiato allenatore, puntando su giocatori con caratteristiche diverse".

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio