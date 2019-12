Potenza, si pensa a Vicente e Saraniti per gennaio Diverse le uscite

Le priorità del Potenza saranno le uscite, ma non mancano gli obiettivi per rinforzare l'organico a gennaio. Due gli interessi della società rossoblu in vista dell'apertura del mercato invernale: il centrocampista Leonardo Bruno Vicente della Juve Stabia e l'attaccante Andrea Saraniti del Vicenza. Ma non va tralasciata la pista che porta a Francesco Marcheggiani, nella prima parte di stagione al Rieti, e attualmente svincolato. Sono pronti a partire Nembot di proprietà del Benevento e il brasiliano Iuliano che potrebbe ritornare al Catanzaro. Ad andare via potrebbero essere anche l'argentino Vuletich che piace all'Avellino e ad alcune formazioni di serie D, Arcidiacono che interessa al Picerno e Souarè.