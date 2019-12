Ricchiuti: "Catania città strepitosa ma con dei problemi..."

Dal 2009 al 2013 ha militato ai piedi dell'Etna togliendosi grandi soddisfazioni con la maglia del Catania. Stiamo parlando di Adrian Ricchiuti, centrocampista argentino che con la casacca rossazzurra ha totalizzato 91 presenze impreziosite da quattro reti. Il nativo di Lanus, intervistato dai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ha ripercorso i momenti vissuti con la maglia etnea: "Periodo fantastico? No, è un aggettivo che si usa sempre. Diciamo stupendo. Quattro anni vissuti al massimo, in una città strepitosa. Per me Catania è la Buenos Aires del Sud, in tutti i sensi. Vive di calcio, se sei un calciatore stai benissimo. Ma ha dei problemi e non si può nascondere. Comunque sono stato da Dio. Eravamo in quattordici. Da Barrientos a Bergessio, poi Castro, Maxi Lopez, un certo Papu Gomez. Ma anche Andujar, Silvestri, Izco. L’ho detto: stupendo. E lo è stato anche il primo anno. Mi piace ricordare Atzori, che è stato esonerato. Secondo me aveva fatto un ottimo lavoro, il problema è che in attacco mancava Maxi Lopez, che è arrivato con Mihajlovic e come toccava palla segnava. Prima avevamo Morimoto. Persona splendida, ma quell’anno non faceva gol nemmeno con le mani...”.

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio