Marcatori D, Lucatti campione d'inverno

E' Giacomo Lucatti con 13 reti il campione d'inverno per quanto riguarda la classifica marcatori del girone A di Serie D, l'attaccante del Ghivizzano rimane al comando pur non andando a segno contro la Caronnese ma viene avvicinato da Filippo Scalzi che è secondo come la sua Sanremese ma con 12 gol è a una sola lunghezza dal capo classifica.

Al terzo posto festeggiano la doppia cifra Riccardo Ravasi del Borgosesia, la cui rete non serve ad evitare la prima sconfitta interna dei granata e Daniele Sorrentino la cui doppietta permette alla Caronnese di espugnare Ghivizzano, a 10 anche Luigi Grassi del Seravezza che completa il podio.

Due le doppiette di giornata, oltre a Sorrentino va a segno due volte Francesco Di Paola del Real Forte Querceta nel netto tre a zero dei suoi contro la Fezzanese.

La classifica marcatori completa