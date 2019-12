Juve Stabia - Cosenza, info ticket per l'ultimo match dell'anno

Attiva la prevendita per l'ultimo match casalingo dell'anno in casa Juve Stabia con il Cosenza

S.S. Juve Stabia rende noto che saranno disponibili in prevendita, da oggi, 25 dicembre, e fino a domenica 29 dicembre alle ore 15.00, i tagliandi per la gara Juve Stabia – Cosenza, match valevole per la 19^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 29 dicembre con inizio fissato alle ore 15.00, allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Curva San Marco € 15 comprensivo dei diritti di prevendita

Tribuna Varano € 18 comprensivo dei diritti di prevendita

Tribuna Quisisana (scoperta) € 25 comprensivo dei diritti di prevendita

Tribuna Monte Faito (coperta) € 30 comprensivo dei diritti di prevendita

Tribuna Roberto Fiore (Vip) € 100 comprensivo dei diritti di prevendita.

I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita abilitati:

Bar Dolci Momenti – Via Cosenza

Bar Gialloblù – Viale Europa

Ass. Gaetano Musella – Via Cosenza 261 (di fronte botteghino stadio Menti)

Scommesse Intralot – Viale Europa 31

Agenzia Servizi – Via Plinio Il Vecchio 72

Tabaccheria del Corso – C.so Vittorio Emanuele 11

Planet Davidos – C.so Alcide De Gasperi 114-116

Gold Bet – Piazza Giovanni XXIII n° 33.