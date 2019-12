Catania, il punto al giro di boa. E da gennaio...

A differenza delle altre categorie, il campionato Serie C ha salutato il 2019 lo scorso 15 dicembre. Difatti, causa lo sciopero della Lega Pro, tutte le gare che avrebbero dato inizio al girone di ritorno, con l’inizio del ventesimo turno, sono state rinviate a data da destinarsi, anticipando oltre tutto le vacanze per atleti e non.

Adesso è arrivato il momento di compiere un bilancio sul rendimento del Catania nel corso di questa prima parte della stagione. Indubbiamente, i risultati sul campo si sono rivelati piuttosto altalenanti, ed anche in questa annata la questione societaria non ha vacillato poco, perciò, quanto accaduto sul rettangolo verde può ed è strettamente collegato anche a vicende extra campo.

28 i punti racimolati dalla formazione sicula, al netto di otto vittorie, quattro pareggi e ben sette sconfitte. Ovviamente, quest’ultimo dato conferma le difficoltà delle quali abbiamo parlato poc’anzi, ponendo anche un punto interrogativo sulla squadra, che sempre più, causa anche il cambio di guida tecnica, sembra esser lontano dagli anni d’oro. Ma, nonostante tutto ciò, la classifica attuale pone la formazione allenata da Cristiano Lucarelli in settima posizione, che a fine stagione significherebbe disputa dei play-off, i quali rimangono pur sempre un'opportunità per il salto di categoria. Il dato relativo all’andamento in campionato, inoltre, mette in risalto quanto sia complicato il girone C, che in questa stagione vede assoluta protagonista la Reggina, formazione che in questa stagione ha perso solo nelle sfide di Coppa Italia e Coppa Italia Serie C. Ma oltre ai calabresi, sono presenti anche le rivelazioni Potenza, Vibonese e Monopoli, e le affermatissime Bari, Ternana, Catanzaro ed Avellino, quest’ultime compagini da sempre presenti nei campionati più blasonati d’Italia e che dopo dei periodi no, causa retrocessioni e crisi annuali, vorrebbero tornare a presiedere gli ambienti che gli competono.

Sarà da non escludere la Coppa Italia Serie C, torneo prezioso per gli etnei, che al netto dei risultati conseguiti in campionato, potrebbe non prender parte al primo turno dei play-off, grazie proprio ad una possibile vittoria nella finale della competizione. Difatti, Biagianti e compagni grazie alle vittorie di misura negli scorsi turni ai danni di Sicula Leonzio, Potenza e Catanzaro sono approdati in semifinale, dove dovranno affrontare l’ostica formazione della Ternana. Gli uomini guidati da Fabio Gallo hanno già incontrato i rossazzurri nel corso del campionato, trovando i tre punti grazie ad un pirotecnico 3-2 sul rettangolo verde del "Libero Liberati". Inoltre, gli umbri nel corso del torneo, hanno affrontato squadre ben più attrezzate, ovvero Avellino agli ottavi e Robur Siena ai quarti, vincendo per 0-1 in entrambe le occasioni. Perciò, nonostante la vittoria della Coppa Italia Serie C potrebbe rivelarsi un passo importante, allo stesso tempo, il Catania dovrà affrontare degli avversari agguerriti nelle gare a seguirsi. Fare bene in coppa darebbe maggiori possibilità di spingere sull'acceleratore in campionato, forti magari di rinforzi importanti derivanti dal mercato di gennaio e dai possibili cambiamenti societari.

Articolo a cura di Simone Cataldo

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio