Chievo VR-Benevento 1-2: capolista in rimonta, segnano i difensori

Il Benevento non si ferma più e inanella la sesta vittoria consecutiva battendo il Chievo Verona la "Bentegodi" nel "Boxing Day" della Serie B. Clivensi per primi in vantaggio con Vignato prima della immediata rimonta firmata da Maggio e Tuia: giallorossi sempre saldamente al comando con un vantaggio di 14 punti sulla terza.

Dopo soli 4' il Benevento sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Tuia su punizione di Viola: la palla scheggia il palo ed esce sul fondo. La replica del Chievo è affidata, al 18', a Djordjevic che entra in area in seguito ad un preciso assist di Vignato ma trova la deviazione di Hetemaj al momento del tiro e guadagna solo un calcio d'angolo. Nove giri di lancette dopo i padroni di casa passano in vantaggio: cross basso di Garritano dalla sinistra, la palla, deviata da un difensore, si alza a campanile, Tuia la respinge di testa ma serve Vignato che, con un preciso destro, la mette sul primo palo alla sinistra di Montipò. La rete subita sveglia il Benevento che in soli 8' trova il gol del pareggio: azione di Letizia sulla sinistra, il terzino giallorosso alza la testa e mette palla sul secondo palo dove Maggio, con uno splendido taglio dalla destra, devia in tuffo di testa sul secondo palo rimettendo il risultato in parità. I ragazzi di Inzaghi capiscono che il Chievo è in difficoltà e alzano ancora di più i giri del motore: al 37' tocco di Insigne per Coda sul filo del fuorigioco, la punta giallorossa si gira e calcia di prima intenzione ma sfiora solo il palo alla sinistra di Nardi. E' la prova generale per il raddoppio che arriva nel secondo minuto di recupero concesso dal direttore di gara: angolo di Viola dalla sinistra, Tuia anticipa tutti, anche Nardi, e mette in rete permettendo al Benevento di chiudere il primo tempo in vantaggio.

Anche nella ripresa la prima azione pericolosa è del Benevento: dopo 2' è Improta a prova un sinistro rasoterra dal limite ma la palla sfiora il palo lungo alla sinistra di Nardi ed esce sul fondo. Il Benevento controlla bene il match e tiene a bada le sfuriate del Chievo senza mai subire molto. Negli ultimi minuti di gara, però, i padroni di casa, con la forza della disperazione, sfiorano il pareggio. All'86' conclusione di Garritano, perfettamente servito da Cotali autore di una bella discesa sulla sinistra: il tiro del calciatore del Chievo, però, viene deviato con un intervento istintivo da Montipò che salva il risultato. Un giro di lancette dopo punizione per il Chievo dalla trequarti sinistra, palla a spiovere in area, Tuia anticipa tutti ma devia la palla sul palo della propria porta senza, però, ulteriori conseguenze. All'89' azione personale di Giaccherini che entra in area, evita un difensore e va al tiro; Montipò devia, sulla sfera arriva un calciatore clivense che, però, spara alto. Al triplice fischio, quindi, il Benevento porta a casa l'intera posta con lo score di 2-1.

IL TABELLINO