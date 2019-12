Finale Coppa Eccellenza: biglietti in vendita solo a Lavello e Rionero

Si potranno acquistare soltanto biglietti a Lavello e Rionero. Infatti domenica al Viviani i botteghini saranno chiusi su restrizione della Prefettura e Questura del capoluogo di regione per la finale di Coppa Italia Eccellenza, considerata ad alto profilo di rischio dall'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno. La prevendita dei biglietti si chiuderà sabato alle 19. A Lavello due i punti vendita: Gioca Sport Caffè e Gazebo Piazza Sacro Cuore. A Rionero saranno tre: Vultur Point in via Nazario Sauro, Boavida Cafe' in via Brindisi e La Goriziana in vico Foggia. 1200 i biglietti ai tifosi della Vultur che occuperanno il settore Distinti e in caso di esaurimento posti in Curva Ovest, 1000 per i supporters del Lavello destinati nel settore Tribuna. L'afflusso allo stadio sarà consentito dalle ore 14.30, utilizzando, per accedere in città, esclusivamente l'uscita "Potenza Centro".